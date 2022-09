Atletica, Tamberi non si ferma più anche con la fede al dito e vince la finale di Zurigo

L’oro olimpico di salto in alto, fresco sposo, non ha perso la concentrazione andando a vincere anche la Diamond League a Zurigo per il 2’ anno consecutivo e saltando un ottimo 2.34 Chiso un 2022 positivo

ZURIGO – Dopo la cerimonia di nozze ma prima del viaggio di nozze, Gianmarco Tamberi ha trovato il tempo per regalarsi la 2’ Diamond League consecutiva. Nella prestigiosa gara internazionale disputata a Zurigo, il campione olimpico di salto in alto ha superato la misura di 2.34, un risultato eccellente, il migliore del 2022.

Di fronte ad un pubblico entusiasta e partecipe come non mai, l’azzurro si è esaltato superando, stavolta per questione di 16 cm centimetri, anche l’amico Barshim (fermo a 2.18) che ha condiviso con lui l’oro di Tokyo.

La misura e la prestazione del popolare Gimbo zittiscono tutti gli scettici che ritenevano che dopo il matrimonio, Tamberi si sarebbe presentato al via della prestigiosa gara svizzera senza il necessario allenamento né motivazioni, essendo alla fine di una stagione lunga e nella quale il campione marchigiano ha dovuto fare i conti con alcuni acciacchi fisici e il Covid.

Alla gara ha assistito come sempre accaduto in passato anche Chiara Bontempi per la prima volta però come signora Tamberi. Assente invece papà Marco Tamberi, suo coach, con il quale la collaborazione sportiva sembra essersi definitivamente conclusa.

Tamberi chiude il 2022, quindi, oltre che il 1’ posto a questa Diamond League, con l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali Indoor, non male considerando gli imprevisti della prima parte dell’anno