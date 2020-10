Atletica, tutto pronto per la prima edizione della gara podistica “10 km di Ancona”

ANCONA – L’atletica leggera regionale è pronta ad accogliere una nuova competizione nel panorama anconetano. Al posto della mezzamaratona, che si correva da alcuni anni, quest’anno la Sef Stamura ha organizzato la prima edizione della “10 km di Ancona” che si correrà domenica 25 ottobre. La gara podistica sostituirà in tutto e per tutto la precedente e si disputerà su un percorso completamente rinnovato rispetto al passato.

Potranno prendere parte alla competizione solo i tesserati Fidal e Run Card con il rispetto di tutti i protocolli anti-Covid e il distanziamento. La corsa toccherà tutta la zona centrale, in particolar modo il Porto, avendo come importanti partner Marina Dorica, Mobilità&Parcheggi e il quartier generale sarà collocato all’interno della Mole Vanvitelliana.

Si partirà alle 9.15 e da Porta Pia e si proseguirà per piazza della Repubblica. Poi i partecipanti si dirigeranno in zona Arco di Traiano uscendo dalla Portella di Santa Maria e percorreranno via Della Loggia, corso Garibaldi, piazza Roma e poi corso Stamira, via XXIX Settembre, via Marconi, via Mattei e Marina Dorica chiudendo alla Palombella. Poi, ancora, via Mattei, Borgo Pio e via Marconi fino a concludere a Porta Pia.