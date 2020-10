Atletica, presentata la “Dieci di Ancona” che animerà il prossimo weekend

ANCONA – Si correrà domenica la prima edizione della “Dieci di Ancona“, competizione podistica organizzata dalla Sef Stamura Ancona con il patrocinio del Comune di Ancona. Le kermesse di 10km, valevole come campionato regionale Master K10, è stata presentata questa mattina (venerdì 23 ottobre) nell’ex sala del consiglio comunale nel capoluogo. Per l’amministrazione comunale era presente, naturalmente, l’Assessore allo sport Andrea Guidotti: «Con i giusti accorgimenti questa manifestazione si svolgerà senza impedimenti, grazie al lavoro di squadra, alla collaborazione con SEF Stamura, Marina Dorica e tutti coloro che collaborano, inclusi gli sponsor che la rendono possibile. Per la città si tratta di un evento di livello e di valore simbolico (Mezza maratona Città di Ancona), al quale questa Amministrazione ha creduto fortemente fino dalla prima edizione. Lo sport è un bene primario per la crescita sana dei giovani e per il benessere psicofisico di chi lo pratica, perciò l’auspicio è quello di continuare a fare sport, applicando le dovute cautele».

Ha presenziato anche Fabio Luna, presidente del Coni Marche: «Il ventaglio di funzioni che ha lo sport- ha detto- fa parte ormai della nostra cultura ed è stato un dispiacere grande per noi annullare centinaia di manifestazioni in questi mesi. Oggi pertanto è un giorno di festa». Soddisfatta la Sef Stamura nelle parole del suo presidente Michele Pietrucci: «Il momento è difficile ma abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Non è solo un evento sportivo quello di domenica, che vede iscritti 419 atleti, tra i quali la ventenne campionessa mondiale di corsa in montagna Angela Mattevi e Simone Barontini , vincitore titolo degli 800 mt italiani e vari altri atleti fortissimi, ma anche un segno di resilienza e vitalità dello sport e della città di Ancona». Ringraziamenti anche a Marina Dorica, in sala con il direttore Zuccaro e il vicedirettore D’Orsi.

La manifestazione inizierà domenica mattina alle ore 9.15 con il seguente percorso: Da Via XXIX Settembre altezza Porta Pia, con transito dei concorrenti in Via Appannaggio, P.za Repubblica accesso area portuale, uscita area portuale da Portella Santa Maria, Via Loggia, P.za Repubblica, C.so Garibaldi, P.za Roma, C.so Stamira, Via XXIX Settembre, Via Marconi, L.go Borgo Pio, SS 681, Via Mattei controviale laterale, Via Pantaleoni, accesso area Marina Dorica, uscita da Marina Dorica attraverso il varco collocato sotto il By Pass della Palombella, Via Mattei controviale laterale, SS 681, L.go Borgo Pio, Via Marconi, Via XXIX Settembre, Arrivo Porta Pia.