Atletica, Festival Europeo Master: al Palaindoor altri record

Altre sfide al Palaindoor di Ancona nella giornata conclusiva di Emaf – European Masters, l’evento internazionale per gli over 60. Negli 800 metri arriva il nuovo primato mondiale M80 dell'ottantenne spagnolo Josè Vicente Rioseco. Italia sul podio

ANCONA – Tante sfide e altri primati al Palaindoor di Ancona nella giornata conclusiva di Emaf – European Masters Athletics Festival For Silver Age -, l’evento internazionale per gli over 60. Ancora a segno i protagonisti, che concedono il bis.

Negli 800 metri arriva il nuovo primato mondiale M80 dello spagnolo Josè Vicente Rioseco con 2:43:67, formidabile per un ottantenne, che vale 9’’ di progresso sul canadese Earl Fee nel 2010. Il connazionale Manuel Alonso realizza il record europeo, dei 3000 M85 in 14:38.8. Nelle classifiche a squadre vincono gli uomini della Spagna e e le donne della Germania. L’Italia sale sul podio maschile, terza alle spalle dei tedeschi, mentre è quinta al femminile dietro anche a Spagna, Francia e Romania.