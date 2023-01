Alice è la giovane più veloce d’Italia, la prima under 18 a scendere sotto i 7"40. Il fratello Francesco nella top ten mondiale al 3° posto della graduatoria under 18 e primo del 2007 in classifica

FANO – La velocità a Fano risponde al nome Pagliarini, Alice e Francesco per l’esattezza: i due, fratelli, a distanza di appena 24 ore hanno scritto i loro nomi nel gota dell’Atletica Italiana. La prima a farlo è stata la 16enne Alice, divenuta la giovane più veloce d’Italia.

Alice e Francesco Pagliarini

Durante il Meeting internazionale che si è disputato al palaindoor di Ancona “Memorial Alessio Giovannini” Alice ha riscritto la storia di questa specialità stabilendo per ben due volte il nuovo record italiano under 18 dei 60 metri. Prima ha tagliato il traguardo in 7″39 nella batteria, poi ha realizzato uno spettacolare 7″38 in finale che ha letteralmente disintegrato il 7″44 del 2022 detenuto dalla lombarda Ludovica Galuppi. La 16enne è la è la prima italiana under 18 a scendere sotto i 7″40.



Francesco Pagliarini

A distanza di 24 ore da questa impresa a scendere in pista e realizzare il nuovo record italiano e la migliore prestazione mondiale dei 60 metri è stato il fratello classe 2007 Francesco. Il giovanissimo atleta durante il Meeting Nazionale Assoluto ha ottenuto nella stessa specialità un clamoroso 6″93 migliorando, dopo ventidue anni, il record regionale under 18 (6″98) che era detenuto da Marco Ravagli nel periodo in cui era tesserato per l’atletica Fano. Francesco si proietta in testa alla graduatoria Italiana della categoria under 18, e soprattutto entra nella ‘top ten mondiale’ insediandosi prepotentemente al 3° posto della graduatoria mondiale under 18 e primo del 2007 in classifica.