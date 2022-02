Atletica, Fano fucina di talenti: record e medaglie per Bancolini e Pagliarini

Virginia Bancolini, fanese in forza alla Sef Stamura Ancona, medaglia d'oro negli 800 metri al Palaindoor di Ancona. Pochi giorni prima a far parlare di sé era stato Francesco Pagliarini miglior under16 d'Italia nei 200 metri indoor

FANO – La Città della Fortuna si conferma fucina di talenti dell’Atletica. Tanti i record e gli allori collezionati negli ultimi tempi dai giovanissimi atleti di Fano. L’ultimo, in ordine di tempo, è il titolo nazionale conquistato Virginia Bancolini, fanese in forza alla Sef Stamura Ancona, protagonista del trionfo negli 800 metri al Palaindoor di Ancona svoltosi domenica 20 febbraio.



Una gara dominata che ha fatto registrare il tempo di 2’13”73 firmando il record personale al coperto. La giovanissima runner non è nuova a record e medaglie. Poche settimane fa aveva fatto registrare il record regionale under 20 sui 1500 metri.

Francesco Pagliarini

Pochi giorni prima a far parlare di sé era stato invece Francesco Pagliarini miglior under 16 d’Italia nei 200 metri indoor. Nel Meeting Nazionale giovanile di Ancona ha stabilito la migliore prestazione Italiana 2022 under 16 nei mt 200 indoor con il tempo di 23″57. Il giovanissimo ha dimostrato fin da subito di essere in una ottima condizione fisica, staccando quasi subito i suoi avversari e lanciandosi verso la vittoria e ad il primato personale (prec. 24″02) che lo colloca in vetta alla graduatoria Italiana. Nella stessa giornata, dopo questa entusiasmante prestazione, Pagliarini ha preso parte alla vittoria nella staffetta 4×200 mt insieme a Marco Omiccioli, Alex Moscatelli, Diego Santiago Pataccon.



Alice Pagliarini

Altro nome noto nel panorama dell’Atletica fanese è quello di Alice Pagliarini che nel 2021 aveva stabilito negli 80 m durante il 7° Trofeo Luigi Pratizzoli cadetti, il nuovo record italiano facendo registrare la migliore prestazione italiana under 16 di sempre