Atletica, alla fanese Virginia Bancolini il record marchigiano under 20 nei 1500 metri

L’atleta che ancora deve compiere 17 anni ha riscritto la storia regionale percorrendo i 1500 metri in 4:39.79, migliorando di nove secondi il tempo personale e stabilendo il primato marchigiano per gli under 18 e 20

FANO – Forse è presto per dire che sia nata una nuova stella dell’atletica ma le premesse ci sono tutti: stiamo parlando della fanese Virginia Bancolini. L’atleta 16enne in forza alla Sef Stamura Ancona, ha stabilito il nuovo record marchigiano under 20 nei 1500 metri soppiantando il record dell’ex campionessa italiana Elisa Copponi, che nel 2012 aveva percorso i 1500 metri in 4:43.34.

Dopo dieci anni, nella giornata del 23 gennaio al Palaindoor di Ancona, l’atleta che ancora deve compiere 17 anni ha riscritto la storia regionale percorrendo i 1500 metri in 4:39.79, migliorando di nove secondi il tempo personale e stabilendo il primato marchigiano per gli under 18 e per gli under 20.



Fano si conferma una fucina di talenti della pista: l’altro nome noto è quello della coetanea Alice Pagliarini che nel 2021 aveva stabilito negli 80m durante il 7° Trofeo Luigi Pratizzoli cadetti, il nuovo record italiano facendo registrare la migliore prestazione italiana under 16.