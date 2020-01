Atletica Fabriano: record regionale nel Peso per l’allieva Sofia Coppari

FABRIANO – Il nuovo anno si è subito aperto con una bella soddisfazione in casa Atletica Fabriano. Al “meeting indoor” del fine settimana appena trascorso, ad Ancona, la promettente biancorossa Sofia Coppari (15 anni) ha firmato il primato regionale nel Peso categoria Allieve con un lancio a metri 14.05. L’esordiente fabrianese ha battuto nettamente il 12.54 della sambenedettese Alessia Mariani firmato nel 2018.

Per Sofia Coppari anche un enorme progresso personale, diventando la decima Allieva di sempre in Italia. Cresciuta sotto la guida tecnica di Pino Gagliardi, si candida ad un ruolo da protagonista a livello nazionale.

«La “Walkiria Made in Fabriano” ha una forza ed un’esplosività tale che, una volta acquisita la tecnica migliore, la proietteranno verso orizzonti che al momento facciamo fatica ad immaginare – commenta Sandro Petrucci, presidente dell’Atletica Fabriano. – Anzi, non vogliamo nemmeno immaginare, perché Sofia deve crescere serenamente ed in pieno divertimento, senza alcuna pressione alle spalle».