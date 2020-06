Atletica Fabriano, lavori alla nuova pista verso una “accelerazione”

FABRIANO – Buone notizie in casa Atletica Fabriano: alcune già certe (da mercoledì, 3 giugno, anche la categoria Ragazze/i 12/13 anni ha ripreso ad allenarsi, unendosi così ai più grandi che avevano già ricominciato a inizio maggio), altre novità invece sono all’orizzonte e riguardano i lavori alla pista dello stadio “Mirco Aghetoni” e relative nuove attrezzature, opere soltanto iniziate a novembre e poi “interrotte” a causa dell’emergenza Covid-19.

Andando per ordine, relativamente ai lavori alla pista, la settimana scorsa sono state “aperte le buste” e la ditta Sport Italia di Forlì si è aggiudicata l’asta per la fornitura degli attrezzi. «Ne siamo assolutamente soddisfatti – commenta Sandro Petrucci, il presidente dell’Atletica Fabriano. – Il “pacchetto” comprende la gabbia per disco e martello in alluminio; dischi, giavellotti, martelli, pesi (quattro per ogni peso, nda), il tutto con relative rastrelliere per contenerli; quattro segnalatori numerici a 8 cifre; un contagiri con campana; un anemometro ultrasonic di ultima generazione con treppiede e palmare con display collegato ed illuminato. Non manca nulla rispetto a quanto chiesto al Comune di Fabriano». L’importo totale di tutto ciò è di 34 mila euro (iva inclusa).

Pronte le attrezzature, manca però il rifacimento della pista di atletica. Ma anche in questo senso le notizie sono positive. «Ieri (giovedì 4 giugno, nda) – ci informa l’assessore allo sport del Comune di Fabriano, Francesco Scaloni – è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione con cui si mettono a disposizione degli uffici comunali le risorse umane e finanziarie per realizzare le opere preliminari di nostra competenza: cordoli, rimozione del tartan, livellamento dell’asfalto e plinti in cemento per la gabbia dei lanci».

«L’ipotesi concreta che ci è stata confermata, dunque, è che entro il mese di giugno verranno eseguite dal Comune queste opere preliminari e che nel prossimo mese di luglio potrà entrare in scena la ditta Polytan per realizzare la nuova pista e le pedane», conclude il presidente Petrucci, che auspica quanto prima di avere a disposizione una struttura fiammante per l’Atletica Fabriano e per organizzare gare importanti in città.