Euro TriGames: i fabrianesi Gerini e Mancioli subito alla grande

Ai campionati europei open per paralimpici intellettivo relazionali, Daniel è oro nel disco e Luca argento nei 100 metri: sabato e domenica altre gare per entrambi

FABRIANO – Prima giornata travolgente (ieri, 7 ottobre) per Daniel Gerini e Luca Mancioli della “Polisportiva Mirasole” Fabriano agli Euro TriGames, ovvero i campionati europei (open) per atleti paralimpici intellettivo relazionali (Fisdir).

A Ferrara, dove è in corso la manifestazione, Daniel Gerini ha subito conquistato l’oro e quindi il titolo europeo nel lancio del disco 1 kg con il primo tentativo a metri 28.59: una enorme soddisfazione per lui e l’allenatore al seguito Pino Gagliardi dell’Atletica Fabriano. Per Daniel c’è una ulteriore possibilità di rimpinguare il bottino, visto che concorrerà anche nel getto del peso domenica mattina.

Passando ala velocità, medaglia d’argento per Luca Mancioli nei 100 metri con il tempo di 14” 42 al termine di un testa a testa con Andrea Piacentini (14” 37). Anche per Luca ci sono altre gare in programma dopo la giornata di riposo di oggi, venerdì.

Questo il programma di domani (sabato 9 ottobre) e dopodomani (domenica 10 ottobre), in diretta sul canale YouTube della Fisdir.

Sabato 9 ottobre

Luca Mancioli

Ore 15.50 400 metri (serie)

Ore 17.30 Staffetta 4×100 (finale)

Domenica 10 ottobre

Luca Mancioli

Ore 9.40 200 metri (batterie)

Ore 10.40 200 metri (finale)

Ore 11.40 Staffetta 4×400

Daniel Gerini

Ore 10.40 Getto del peso (finale).