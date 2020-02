Atletica, cresce l’attesa nel capoluogo per Gianmarco Tamberi

ANCONA- E’ già partito il conto alla rovescia per il grande appuntamento di domani mattina. Gianmarco Tamberi salirà sulla pedana del Palaindoor, dove tra oggi e domani si disputano i campionati italiani Assoluti, per raccogliere l’abbraccio dei suoi concittadini e di tutti gli appassionati. “Gimbo” gareggerà dalle 9.15 (lo stesso orario olimpico) nel salto in alto nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la domenica anconetana, il campione europeo volerà a Belgrado dove giovedì sarà nuovamente di scena. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, nonostante l’orario mattutino, per abbracciare uno dei simboli dell’Ancona sportiva.

In pedana anche l’altro anconetano, quel Simone Barontini che dopo essersi preso la ribalta tra i giovani adesso punta a far bene anche con i grandi. Alle 17.15 i riflettori saranno puntati su di lui negli 800mt. Nei 60mt tutte le attenzioni sono rivolte a Filippo Tortu che inizierà le batterie nella tarda mattinata con finalissima alle 17.35. Il massimo che l’atletica può offrire con tanti marchigiani pronti a recitare un ruolo di grandi protagonisti.

L’ingresso all’impianto anconetano sarà totalmente gratuito. L’evento sarà trasmesso anche da www.raisport.rai.it (in diretta streaming) mentre, solamente domani, è prevista anche la diretta tv su Raisport dalle 16 alle 17.55.