Atletica e Covid, dopo Tamberi è positivo al virus anche Barontini

ANCONA- Anche Simone Barontini è risultato positivo al Coronavirus. L’ufficialità è stata fornita nelle scorse ore e non riguarda il primo caso maturato agli europei di Torun (dove Barontini è stato eliminato nella semifinale degli 800mt). Nel weekend era giunto, infatti, anche l’annuncio della positività di Gianmarco Tamberi che aveva rassicurato circa le proprie condizioni di salute.

Da quanto riferito da fonti Fidal, Barontini ha manifestato i primi sintomi sul finire della scorsa settimana sottoponendosi al tampone rapido che ha dato esito positivo. In queste ore si è sottoposto al tampone molecolare, obbligatorio in caso di positività al test rapido, e attende di conoscere il responso. Appare evidente che la bolla precostituita per gli atleti in Polonia non abbia fatto effetto visti i tanti casi che si stanno verificando a seguito della manifestazione europea.