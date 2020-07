Atletica, Barontini trionfa in Svizzera e prepara il “Memorial Serresi”

ANCONA- Trionfa in Svizzera e punta su Ancona. Ancora una volta. Il post-lockdown del mezzofondista dorico Simone Barontini si arricchisce di una tappa importante ottenuta con la vittoria al meeting di Bellinzona.

Il classe ’99 ha staccato tutti sugli 800mt, la sua specialità, facendo registrare il tempo di 1’48”83. Alle sue spalle solo Gabriele Aquaro mentre tutti gli altri contendenti hanno terminato molto più staccati.

Adesso per Barontini il calendario metterà in programma il “Memorial Serresi” di Ancona, previsto per l’11 luglio. Si tratta di un altro checkpoint di rilievo per l’allievo di Fabrizio Dubbini che, successivamente, sarà di scena a Livigno (19 luglio – 9 agosto).