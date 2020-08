Atletica, Barontini strappa applausi nel meeting svedese di Sollentuna

Il mezzofondista anconetano ha ben figurato nell'importante meeting in Svezia facendo registrare un tempo soddisfacente. La prossima settimana sarà di scena a Lignano Sabbiadoro

STOCCOLMA – Strappa applausi il mezzofondista anconetano Simone Barontini, impegnato negli 800 metri nel corso del meeting di Sollentuna, cittadina svedese a qualche chilometro da Stoccolma. L’atleta dorico ha fatto registrare il tempo di 1’47”46 andando poco lontano dall’1’47”30 ottenuto qualche settimana fa ad Ancona. Ottavo complessivamente nella graduatoria, Barontini ha dimostrato di sapersi confrontare anche su scala internazionale con i migliori della sua categoria.

A trionfare è stato il padrone di casa Andreas Kramer, vicecampione europeo, con un importante 1’45”05. Alle sue spalle sono terminati i britannici Elliot Giles (1’ 45”49) e Daniel Rowden (1’45”55). Per Barontini il prossimo impegno sarà il meeting di Lignano Sabbiadoro previsto per la settimana prossima. A fine mese sono in calendario gli Assoluti di Padova.