Atletica, Barontini accelera a Rovereto e migliora il record personale

ROVERETO- Simone Barontini on fire, per usare una terminologia vicina ai giovani di oggi. Parafrasato, è il modo migliore per descirvere la grande prestazione del mezzofondista anconetano che nel meeting di Rovereto ha strappato applausi e pacche sulle spalle. Il ventunenne dorico ha fatto registrare il tempo di 1’46”64 riducendo di 23 centesimi il tempo ottenuto lo scorso anno proprio su questa pista.

Una prova che ha fatto felice anche l’allenatore della Sef Stamura Fabrizio Dubbini, come sempre, presente a bordo pista. È la prova che Barontini sta crescendo a vista d’occhio e che presto potrà giocarsi le sue carte a pieno regime anche in ambito europeo. Nella classifica finale, l’anconetano ha concluso al quarto posto dietro Ferguson (che ha trionfato con 1’44”82) Kipruto e Teccuceanu.

A Barontini sono arrivati i complimenti anche dell’amico Gianmarco Tamberi, impegnato a sua volta nel meeting di Ostrava in Repubblica Ceca. Per Gimbo è arrivato un terzo posto con la misura di 2.20 dopo i tre errori a 2.24. Prossimo impegno per il campionissimo anconetano sarà il Golden Gala di giovedì prossimo a Roma.