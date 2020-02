Atletica, annullati i Campionati Italiani Master per il Coronavirus

ANCONA- Ora è ufficiale. I Campionati Italiani Master Indoor, in programma per il weekend 28 febbraio-1 marzo, ad Ancona (presso il Palaindoor della Montagnola) non si terranno a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia in questo momento. La decisione ufficiale, a margine di lunghi contatti tra i vertici federali della FIDAL, è stata comunicata tramite mezzo stampa.

Le motivazioni riguardano perlopiù, in assenza di un’ordinanza precisa, le difficoltà legate all’organizzazione di un evento così importante su scala nazionale. La stessa federazione, inoltre, ha dichiarato di voler tutelare la presenza degli atleti e di tutte le componenti coinvolte. Proprio per questi motivi si è deciso per il rinvio a data da destinarsi.