Tamberi torna al passato: gareggerà con l’Atletica Vomano

ANCONA – Gianmarco Tamberi gareggerà con gli abruzzesi dell’Atletica Vomano. I dubbi sono stati sciolti nelle scorse ore con il Gimbo nazionale che, dopo l’addio alle Fiamme Gialle, ha deciso di tornare con la vecchia società d’appartenenza con cui non si sono mai persi i contatti in questi anni. Con i colori della Vomano, Tamberi ha contribuito attivamente alla conquista dello storico scudetto nel 2010.

Il saltatore anconetano, dopo essere rientrato positivamente dal lockdown, sta preparando nella sua Ancona i prossimi impegni in calendario. Sarà di scena il 16 agosto a Leverkusen (Germania) per la Diamond League dove rappresenterà ancora le Fiamme Gialle. Poi, nel corso dell’estate, Tamberi sarà anche di scena il 28 agosto a Padova per gli Assoluti, l’8 settembre a Ostrava per un meeting e il 17 settembre a Roma per il Golden Gala. Quest’ultimo è considerato un appuntamento fondamentale sulla strada di Tokyo 2021.