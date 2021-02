Assoluti Atletica, il sindaco Mancinelli si complimenta con Tamberi e Iapichino

ANCONA- I campionati Assoluti di Atletica Leggera che si sono disputati al Palaindoor nel weekend 20-21 febbraio hanno segnato una pagina di sport importante, e forse indelebile, per la città di Ancona. Nel corso della manifestazione i risultati sportivi rilevanti sono stati molteplici ma nessuno, probabilmente, tanto importante quanto quelli conseguiti dal “padrone di casa” Gianmarco Tamberi nel salto in alto e da Larissa Iapichino nel salto in lungo.

Gianmarco Tamberi 2,35 al Palaindoor negli Assoluti

A complimentarsi con i due atleti è stata in prima persona il primo cittadino anconetano Valeria Mancinelli che, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ne ha esaltato le gesta sportive: «Lo scorso Sabato 20 Febbraio si è tenuto ad Ancona un importante evento #sportivo, e non me ne sono dimenticata. Nonostante le difficoltà cui la pandemia ci sottopone ogni giorno, guardiamo anche alle #conquiste di cui il nostro territorio si fa protagonista. I giovani talenti Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, segnano nuovi #record mondiali: per il nostro Gianmarco si tratta della miglior prestazione mondiale della stagione, che lo assicura tra i favoriti alle prossime #Olimpiadi di Tokyo. Larissa stabilisce invece un nuovo record del mondo under 20 di salto in lungo. Un evento sportivo ospitato ad #Ancona che si fa magnifica vetrina di coraggio e fiducia, in questo momento così particolare. Che orgoglio ragazzi».

Iapichino ha fatto registrare il record del mondo Under20 e il record italiano indoor detenuto da sua madre Fiona May con la misura di 6,91. Tamberi ha, invece, spiccato il volo oltre i 2.35 metri evidenziando ancora una volta una super crescita in direzione Tokyo.