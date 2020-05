L’Ascoli torna in campo il 20 giugno con un Ninkovic in più

Riprende l’attività agonistica dei bianconeri in vista della ripresa del 20 giugno. Tornato in Italia anche il giocatore serbo, che potrebbe essere l’arma in più

Con il pronunciamento del Consiglio Federale che il 20 maggio ha deciso il ritorno in campo di Serie A, B e LegaPro, l’Ascoli si appresta a tornare in campo per l’inizio della preparazione. La ripresa del torneo è prevista per il 20 giugno, ancora da definire da quale turno si riprenderà per l’Ascoli. Il calendario prevedeva infatti il match con il Perugia, ma i bianconeri devono recuperare la gara casalinga con la Cremonese, rinviata il 22 febbraio, all’inizio dell’emergenza. Molto probabilmente però le squadre riprenderanno tutte insieme il loro cammino da dove era stato lasciato e la gara da recuperare si giocherà solo in un momento successivo. Intanto sono tutti negativi i tamponi effettuati la settimana scorsa a calciatori bianconeri e staff. I controlli che saranno ripetuti ogni quattro giorni. Stanno proseguendo inoltre al “Picchio Village” gli allenamenti individuali con tutte le precauzioni richieste dal protocollo.

Da registrare il ritorno in Italia dell’attaccante serbo Nikola Ninkovic, classe ’94, croce e delizia dei bianconeri. Con l’attaccante la società dovrà discutere anche del contratto, in scadenza nel 2021. Il serbo, che nelle due stagioni ad Ascoli ha totalizzato 51 gare e 12 reti, ha attraversato una stagione difficile, andando più volte in rotta di collisione con la società, su tutti l’episodio della discussione con l’ex compagno di squadra Da Cruz nella gara casalinga contro il Venezia, dovuta alla voglia di entrambi di tirare un calcio di rigore assegnato all’Ascoli, in cui Ninkovic chiese poi di uscire dal campo quando capì che non l’avrebbe calciato lui. Messo fuori rosa per alcuni giorni e spedito in Serbia per sbollire la rabbia, fu poi reintegrato nel gruppo. Si tratta comunque di un elemento di punta per l’Ascoli, di indubbio talento e classe cristallina. Certamente andrà fatta una valutazione complessiva pesando bene pregi e difetti del ragazzo.

Il patron Pulcinelli ed il nuovo tecnico Abascal festeggiano la firma sul nuovo contratto

Intanto ieri pomeriggio, Guillermo Abascal si è recato a Roma per siglare il suo contratto da allenatore della prima squadra dell’Ascoli Calcio. Il 31enne tecnico spagnolo, negli uffici della “Bricofer” del patron Massimo Pulcinelli, ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione con opzione per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 al raggiungimento di determinati obiettivi. Presenti al momento della firma, celebrata con una torta speciale e con il brindisi di rito, anche il presidente Carlo Neri, il vicepresidente vicario Andrea Di Maso e il nuovo vicepresidente e membro del Cda Francesco Caffaro.

In società intanto, hanno fatto il loro ingresso nel CdA i due nuovi soci Roberta Pulcinelli ed il Generale Francesco Caffaro come detto, in sostituzione dei due soci dimissionari Giuliano Tosti e Gianluca Ciccoianni. Caffaro è stato nominato anche Vice Presidente in sostituzione dell’uscente Vittorio Cimin, che resta comunque membro del CdA. I soci inoltre hanno deliberato il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale, da sottoscrivere nei termini di legge.

La società inoltre, ha emesso il Comunicato Ufficiale con il quale comunica di «aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il tecnico Roberto Stellone, il suo vice Giorgio Gorgone e il collaboratore tecnico Andrea Gennari. Il Club bianconero, nella prosecuzione della strategia di contenimento dei costi, resa necessaria dalle imprevedibili conseguenze derivanti dalla crisi storica che sta attraversando il Paese, esprime soddisfazione per l’operazione, per la buona riuscita della quale sono stati fondamentali la predisposizione dell’allenatore e del suo staff e il lavoro certosino e competente di mediazione dell’Avv. Pietro Madonia. L’Ascoli Calcio augura a Stellone e allo staff le migliori fortune».

Si segnala infine il 25 maggio è stato riaperto l’Ascoli Store, anch’esso chiuso per l’emergenza Coronavirus.