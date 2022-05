Continua il sogno della Samb, finisce la favola del Tolentino. Decide l’incontro un gol di Lisi ad inizio ripresa, dopo un primo tempo spumeggiante ma senza gol. Ma anche le parate straordinarie di Knoflach, su cui si infrangono i tentativi di rimonta del Tolentino. La squadra cremisi giunge così al capolinea di una stagione comunque da incorniciare. La Samb invece può continuare a sognare, dopo un girone di ritorno da record, sospinta dal calore dei suoi tifosi presenti in massa (circa 800) anche a Tolentino.

Partita piacevole, ritmi alti e squadre che cercano entrambe il vantaggio fin da subito. Inizia meglio il Tolentino che crea due occasioni con Padovani. Ma è Salvatelli ad avere la miglior palla gol del primo tempo, ma gli capita sul piede sbagliato e spreca. La Sambenedettese si vede solo sul finire del prima frazione con il colpo di testa di Fall, che finisce centralmente tra le braccia di Bucosse.

Nella ripresa però l’equilibrio si spezza e gli animi si surriscaldano. La Samb passa in vantaggio dopo tre minuti, con un contropiede da manuale finalizzato da Lisi. Scoppia un parapiglia in campo e fioccano i cartellini: vengono espulsi i due allenatori, Mosconi del Tolentino e Visi della Samb.



Il Tolentino prova a reagire e va due volte vicinissimo al pareggio con Miccoli, ma Knoflach sbarra la strada con due prodezze degne di altre categorie. I padroni di casa si innervosiscono e a dieci minuti dalla fine Nonni si fa espellere per un fallo di reazione ai danni di Cardella. È il segno della resa. Dopo cinque minuti di recupero, al triplice fischio la Samb può festeggiare sotto la curva ospite, occupata da circa 800 tifosi rossoblù.



Ma il clima infuocato del derby continuerà a distanza anche a fine gara. Mister Mosconi, rammaricato in sala stampa, parla di «conclusione di un ciclo di cinque anni» e di una Sambenedettese che «ha fatto bene perché ha recuperato tanti punti non giocando bene a calcio». Gli risponde a distanza mister Alfonsi: «capisco che è scottato dalla sconfitta però dire queste cose non è corretto nei confronti della Samb. Lui c’è stato a San Benedetto e sa cosa vuol dire. Vincere è bello in qualsiasi categoria e contro chiunque e il budget non fa sempre la differenza. Il Villareal ha battuto il Bayer Monaco e la Juve. Noi abbiamo vinto meritatamente, abbiamo fatto una rincorsa fantastica nel girone di ritorno. Non si dicono certe cose alle squadre avversarie che vincono».