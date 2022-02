L’Ascoli si lecca le ferite, ma Sottil pensa già al Como. Clamoroso al Brescia, esonerato Pippo Inzaghi

ASCOLI – In casa Ascoli c’è tanta delusione dopo la sconfitta rimediata sabato al Del Duca contro il Perugia. I bianconeri, comunque, restano all’ottavo posto, in piena lotta per i playoff ma c’è tanto rammarico per non aver compiuto il salto di qualità.

Le parole del mister

A parlare, per il Picchio, è mister Sottil, nella settimana che porterà all’impegno di domenica pomeriggio, sempre in casa, contro il Como. ≪Sabato abbiamo perso qualche duello, dovevamo essere più determinati, mentre il Perugia ha fatto duelli uomo contro uomo a tutto campo – spiega Sottil -. Abbiamo perso su un calcio piazzato e in quella occasione forse avremmo dovuto essere più energici sulla barriera. Non ricordo grandi parate di Leali o grandi forcing del Perugia. Sembra che in casa abbiamo una preoccupazione che non deve esserci. Nella fase offendente, nell’uno contro uno, mi aspettavo qualcosa in più da parte nostra≫.

Salvi resta fiducioso

A tornare sul match perso contro gli umbri è anche il difensore bianconero Alessandro Salvi: ≪Siamo stati puniti su una punizione, non siamo stati bravi in barriera, avremmo dovuto saltare di più, sono episodi che possono capitare, pensiamo alla prossima gara col Como. Bellusci? Con Peppe avevo giocato insieme al Palermo, è un giocatore importante, ha esperienza, ci sta dando una mano, ma dobbiamo migliorare ancora perché stiamo comunque parlando di una sconfitta. Non sappiamo perché in casa facciamo fatica, il Perugia non ci ha messi in difficoltà. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima≫.

Clamoroso al Brescia

Per quanto riguarda le altre squadre di Serie B, è clamoroso quanto accaduto al Brescia. Nonostante il terzo posto in classifica, infatti, dopo il pareggio di Cosenza la società delle rondinelle ha esonerato l’allenatore Pippo Inzaghi, richiamando in panchina Diego Lopez. Una decisione inaspettata, forse presa a seguito di alcune discussioni che il tecnico aveva avuto proprio con la dirigenza nei giorni scorsi, al termine del calciomercato invernale.

La classifica aggiornata

Domenica si sono giocati i due posticipi, con il pareggio per 1-1 tra Pordenone e Spal, mentre la Cremonese ha battuto in casa il Monza per 3-2. Questa la classifica aggiornata nel campionato cadetto: Lecce 41; Pisa 40; Brescia 39; Cremonese 38; Frosinone 37; Benevento 36; Monza 35; Ascoli, Cittadella 32; Perugia 31; Como, Ternana 27; Parma 25; Spal 24; Reggina 23; Alessandria 21; Cosenza 18; Crotone 14; Pordenone 13; Vicenza 11.