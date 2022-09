Calciomercato chiuso: l’Ascoli si regala il colpo Adjapong, ma saluta De Paoli e Castorani

ASCOLI – Si è conclusa ieri sera la sessione estiva del calciomercato e l’Ascoli ha chiuso con un altro acquisto. È stato ufficializzato, infatti, l’arrivo a titolo definitivo dal Sassuolo del terzino Claud Adjapong. In settimana, invece, il club bianconero aveva definito anche l’acquisto del centrocampista Eddy Gnahoré e dell’attaccante portoghese Pedro Mendes. La formazione picena, teoricamente, esce dal mercato rafforzata, nonostante le ultime cessioni di Castorani e De Paoli al Siena, in serie C, oltre ovviamente all’addio di Saric, finito al Palermo.

L’ultimo arrivo

Per quanto riguarda Adjapong, si tratta di un esterno che vanta un passato in serie A. Nato il 6 maggio 1998 a Modena, ma di origine ghanese, Adjapong ha sottoscritto un contratto triennale. Il neo bianconero è un terzino destro, all’occorrenza esterno di fascia, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio in prima squadra nel campionato di Serie A, non ancora diciottenne, nel match con la Juventus l’11 marzo 2016 a Torino. L’esordio in Europa League avvenne nel corso della sfida col Rapid Vienna nella stagione 2016/17. Lo stesso anno si divise fra Primavera, con cui vinse anche il torneo di Viareggio e prima squadra, con cui collezionò 9 presenze e il primo gol in A contro il Cagliari il 22 dicembre 2016. Con la maglia emiliana ha collezionato complessivamente in Serie A 37 presenze, realizzando 2 gol e 1 assist. Oltre alla maglia neroverde, ha vestito quella dell’Hellas Verona in A e, in Serie B, quelle di Lecce e Reggina. Ha fatto parte delle selezioni nazionali giovanili, dall’Under 19 all’Under 21.

Il portoghese

Riguardo agli altri due nuovi arrivati, che hanno firmato per l’Ascoli in settimana, Pedro Mendes è nato il 1 agosto 1999 a Guimaraes e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nel settore giovanile del Moreirense, squadra di Guimaraes, venne acquisito nel 2017 dallo Sporting Lisbona, che lo aggregò alla squadra Under 23 con cui mise a segno 17 gol e 2 assist in 24 partite nelle stagioni 2018/19 e 2019/20. L’esordio in prima squadra avvenne il 19 settembre 2019 nel match di Europa League in casa del PSV Eindhoven: Mendes entrò all’80’ e due minuti più tardi segnò la rete del raddoppio dello Sporting senza riuscire però ad evitare la sconfitta per 3-2. In quella stagione (2019/2020) scese in campo 12 volte con la maglia della prima squadra fra Europa League e massimo campionato portoghese. L’anno seguente lo Sporting lo cedette in prestito per sei mesi all’Almeria, nella seconda lega spagnola (10 presenze) e nella seconda parte di stagione tornò in Portogallo, questa volta al Nacional, dove mise a segno 2 gol in 12 presenze. Nel 2021/22 approdò in prestito al Rio Ave, seconda divisione portoghese e siglò 11 gol e 1 assist in 34 partite di campionato, contribuendo alla promozione della squadra in massima serie. Nelle nazionali giovanili vanta 5 presenze e 1 gol con l’Under 18 e 2 presenze con l’Under 19.

Il centrocampista

Per quanto riguarda Gnahorè, infine, si tratta di un centrocampista nato il 14 novembre 1993 a Villeneuve-la-Garenne in Francia, ma di origini ivoriane, e ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024. E’ reduce dall’esperienza nell’Amiens, in cui ha militato due stagioni e mezzo (78 presenze, 8 gol e 3 assist complessivamente fra League 1 e 2) inframmezzate dai sei mesi nel campionato cinese col club del Yangtze di Wuhan. Cresciuto nei settori giovanili di Chateauroux, Manchester City e Birmingham, il centrocampista francese torna nella Serie B italiana dopo avervi militato con le maglie di Perugia (14 presenze, 1 gol e 1 assist) e Palermo (36 presenze, 4 gol e 4 assist) rispettivamente nelle stagioni 2016/17 e 2017/18. In Italia ha vestito anche le casacche di Carrarese in Lega Pro a inizio carriera (46 presenze, 4 gol e 2 assist in una stagione e mezza), Carpi e Crotone, club quest’ultimo con cui ha esordito in Serie A il 14 gennaio 2017 in Crotone-Bologna.