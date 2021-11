MACERATA – L’impianto maceratese è il campo principale del turno di A2 Femminile perché l’avversario di turno della CBF Balducci HR è l’ambiziosa Futura Busto Arsizio. La squadra di Paniconi, reduce dal successo infrasettimanale contro Altino, cerca il riscatto anche in casa. Si gioca sabato alle 18 ospitando la temibile formazione bustocca considerata una delle pretendenti più accreditate al salto in A1.

Sabato in campo in A3 maschile anche per la Vigilar Fano in crisi di risultati e che, alle 20.30 a Pordenone, ha assoluto bisogno di punti per rilanciarsi in zona salvezza.

La Cucine Lube, dopo l’infrasettimanale vincente contro Verona, sale a Milano giocando alle 15.30 contro l’Allianz che ha ben due marchigiani in squadra: il libero Nicola Pesaresi e il centrale Leandro Mosca.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ospita domenica alle 17 ad Urbino la Delta Trentino di coach Matteo Bertini, vice di Mazzanti sulla panchina dell’Italia. Le trentine hanno appena un punto in più di Kosheleva e compagne e, se Bjelica dovesse rivelarsi in buona condizione, il bottino pieno potrebbe essere alla portata delle ragazze di Bonafede.

Per l’A3 maschile domenica alle 18 sempre a Macerata, invece, giocherà la Med Store Tunit ospitando Garlasco. Il turno appare favorevole per Dennis e compagni apparsi in grandissima forma finora e desiderosi di non perdere contatto dalla capolista Pineto che ospita San Donà di Pive. Posticipo per la Videx Grottazzolina, anch’essa a 11 punti come i ragazzi di Di Pinto, che lunedì alle 20.30 al PalaSavena di Casalecchio di Reno cercano continuità di risultati contro la Geetit conoscendo già il risultato sia di Pineto che di Macerata.