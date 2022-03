ASCOLI – Grande impresa per la ‘Picena non Vedenti’, la formazione ascolana impegnata nel campionato nazionale di torball. I ragazzi allenati da Giovanni Palumbieri, infatti, nel weekend hanno conquistato la promozione in serie A. Un risultato eccezionale per la società della città delle cento torri, che dunque torna ai massimi livelli per quanto riguarda questa disciplina sportiva riservata agli atleti ciechi e ipovedenti.

Solo vittorie

A L’Aquila, la ‘Picena’ ha ottenuto otto vittorie sugli altrettanti incontri che si sono disputati nello scorso fine settimana, quando si è concluso il campionato di serie B. In classifica, gli ascolani si sono piazzati al secondo posto, quanto bastava comunque per conquistare la promozione diretta in A, alle spalle della Settecolli. La Picena partiva dalla quarta posizione e doveva arrivare almeno tra le prime tre per essere promossa.

Entusiasmo alle stelle

Grande soddisfazione nelle parole del tecnico Giovanni Palumbieri e del presidente Marco Piergallini. «Questo è il giusto premio per questi ragazzi che in campo hanno dato sempre tutto – spiegano l’allenatore e il massimo dirigente -. Inoltre, non era assolutamente scontato riuscire a riconquistare la serie A. Ringraziamo tutti i dirigenti e quanti si mettono a disposizione per permetterci di andare avanti, e ovviamente i nostri sponsor senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile. Infine – concludono Palumbieri e Piergallini -, dedichiamo questa vittoria al nostro capitano Carlo Malloni che ci segue e ci sostiene da lassù».