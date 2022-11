L’Ascoli fallisce l’esame di maturità. Al Del Duca passa il Frosinone

ASCOLI – L’Ascoli fallisce l’esame di maturità. I bianconeri, nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B, perdono in casa contro il Frosinone e, dopo dieci punti ottenuti nelle ultime quattro partite, torna a riassaporare il gusto amaro della sconfitta. Al Del Duca finisce 1-0 per i ciociari, con il gol decisivo messo a segno da Insigne nel corso della ripresa.

La partita

Bucchi conferma il 3-5-2 con Guarna in porta e la retroguardia composta da Simic, Botteghin e Quaranta. Sulle corsie esterne Falzerano e Falasco, in mezzo Collocolo, Eramo e Caligara. In attacco Dionisi e Pedro Mendes. Il primo tempo non regala grandissime emozioni, tanto che la prima vera chance arriva al 38’ ed è per l’Ascoli, con il tiro a giro di Dionisi che termina di poco a lato. Nella ripresa, dopo appena tre minuti la prima svolta del match: Collocolo dice qualche parola all’arbitro Marinelli e viene espulso, lasciando il Picchio in dieci. Al 25’ ecco il vantaggio ospite: Mulattieri si invola sulla fascia, entra in area e serve Insigne, il quale da buona posizione batte Guarna. L’Ascoli prova a reagire e nel recupero colpisce la traversa con Simic. I bianconeri incassano la quarta sconfitta stagionale e restano fermi a 19 punti. Ora il campionato si fermerà per una domenica, a causa degli impegni delle nazionali, e la squadra di Bucchi tornerà in campo il 27 novembre a Bolzano contro il Sudtirol.

Gli altri match

Intanto, tra sabato e domenica proseguirà la tredicesima giornata di campionato. Sabato alle 14 spazio a Cagliari-Pisa, Venezia-Reggina, Spal-Benevento, Parma-Cittadella, Bari-Sudtirol, Cosenza-Palermo e Modena Perugia. Domenica, alle 16.15, i due posticipi: Ternana-Brescia e Genoa-Como. Questa, intanto, la classifica aggiornata con la vittoria dei ciociari sul campo dell’Ascoli: Frosinone 30; Reggina, Genoa 22; Ternana 21; Bari 20; Parma, Ascoli, Brescia, Sudtirol 19; Cagliari 16; Spal, Cittadella, Palermo 15; Pisa 14; Modena 13; Como 12; Benevento, Cosenza 11; Venezia 9; Perugia 7. Ovviamente, Ascoli e Frosinone hanno una partita in più rispetto a tutte le altre squadre.