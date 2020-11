L’Ascoli sfida il Venezia, per Bertotto ultimo appello

ASCOLI- Ultimo appello per Valerio Bertotto alla guida dell’Ascoli calcio. Il match di domani pomeriggio allo stadio Penzo di Venezia, valido per la nona giornata del campionato di serie B, sarà decisivo per le sorti del mister bianconero.

Già dato per esonerato da molti all’indomani del pareggio casalingo per 1-1 con la Virtus Entella di domenica scorsa, 22 novembre Bertotto è stato «salvato» a sorpresa dal patron Massimo Pulcinelli all’ultimo momento. Non sappiano se vi sia stato un chiarimento fra allenatore e proprietario della società sportiva, o semplicemente se i vertici e lo staff non hanno ancora scelto un sostituto adatto per la panchina dell’Ascoli.

Di fatto la posizione in classifica della squadra, dopo 8 giornate disputate è alquanto preoccupante. Terzultima con solo 5 punti all’attivo, la formazione bianconera deve subito risollevarsi se non vuole precipitare in fondo alla graduatoria come accaduto nella seconda parte del campionato scorso. L’attuale mister, chiamato da Pulcinelli ad inizio stagione nonostante le critiche di buona parte dell’ambiente sportivo ascolano che voleva la conferma di Davide Dionigi – tecnico arrivato ad un solo mese della fine del torneo precedente e poi artefice della salvezza insperata -, aveva a disposizione un ampia rosa di giocatori per poter impostare un nuova compagine, competitiva e agguerrita. Ma tranne che forse nel reparto di centrocampo, non è riuscito a farlo, cambiando spesso modulo e titolari e così non fornendo continuità ne’ di rendimento ne’ di risultati.

E domani a Venezia si troverà di fronte una squadra in gran forma, che è al quinto posto in classifica con 14 punti realizzati. Una squadra che poi è allenata da quel Paolo Zanetti che guidò l’Ascoli «stellare» nel girone d’andata del campionato scorso, prima di essere esonerato per il calo drastico di risultati durante l’inverno precovid.

Così per Bertotto, non sarà semplice dare una svolta al torneo bianconero proprio nella città lagunare, a meno di sorprese e rivoluzioni tecniche che potrebbero cambiare le carte in tavola. E forse dare una speranza di rilancio all’undici ascolano, che comunque dispone di ottimi giocatori per la categoria – Chiricò, Matos, Sabiri, Kragl ed altri – e che sono in grado se guidati bene, di dire la loro nella competizione.

Staremo a vedere. Anche se pensiamo che un tecnico di maggior esperienza avrebbe potuto far meglio già ad inizio stagione, impostando in maniera diversa, rapida e più concreta una formazione all’altezza della serie B, nata da una rosa completamente rinnovata rispetto al precedente torneo. Per il match Venezia-Ascoli di sabato pomeriggio , alle ore 14 allo stadio Penzo è stato designato come arbitro Daniel Amabile, della sezione di Vicenza. E questa non ci sembra una scelta proprio apprezzabile. Comunque sia, i tifosi ascolani e marchigiani dei bianconeri sperano in una rapido riscatto della squadra.