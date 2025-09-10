Ascoli Calcio, sette giornate di squalifica per mister Tomei

ASCOLI – La tanto temuta stangata in casa Ascoli è arrivata. Sette giornate di squalifica per l’allenatore bianconero Francesco Tomei. Il mister era stato espulso sabato nel corso del match con la Juventus U23. La sua colpa è stata quella di aver lanciato una bottiglietta all’indirizzo dell’arbitro.

Il ricorso

L’Ascoli farà ricorso dopo la decisione del giudice sportivo. Il club di Bernardino Passeri, dunque, proverà a ridurre la maxi squalifica comminata. Qualora venissero confermati i 7 turni di stop, Tomei tornerebbe sulla panchina del Picchio il 26 ottobre. Proprio per il derby con la Samb al Del Duca.

Il commento

«Mi ritrovo a non comprendere il tenore giustizialista della decisione – il commento del presidente Bernardino Passeri -. Un gesto di rabbia a distanza, senza alcun intento violento viene punito in maniera esemplare. Nella mia vita da tifoso ricordo episodi esecrabili di violenza verbale e fisica puniti con molta meno severità. In questo momento noi ascolani stiamo vivendo un momento di serenità tra tutte le componenti del territorio. Come si può pensare che un gesto di rabbia assolutamente innocuo da parte di un mister sanguigno possa cambiare le sorti della stagione? Non lo ritengo giusto e sono molto deluso».