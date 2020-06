Nella giornata di sabato 13 giugno è stato presentato ufficialmente dall’Ascoli il nuovo DS Giuseppe Bifulco, che succede ad Antonio Tesoro, in scadenza di contratto, poi risolto con accordo transattivo. Come ha annunciato il presidente Pulcinelli, è la figura che più lo ha colpito nei colloqui con vari DS avuti nei giorni scorsi. Il nuovo DS, che lascia l’area scouting della Roma, rientra nella ristrutturazione societaria e tecnica che la società di calcio di serie B sta portando avanti da alcuni mesi.

Bifulco ha espresso parole di ringraziamento verso il patron, esprimendo così il suo pensiero: «È stata una grandissima sorpresa la chiamata dell’Ascoli, contesto che reputo importantissimo per l’importanza della piazza, del club, della società e del patron. Da ieri ho realizzato un sogno che avevo da piccolo, arrivando in un club che ho sempre ammirato con simpatia. Ricordo di aver seguito sempre con grande interesse le vicende dell’Ascoli dai tempi del presidente Costantino Rozzi. Sono stato folgorato dal carisma del presidente Pulcinelli e dal voler fare le cose in grande, cercando di dare una struttura funzionale al massimo, all’Ascoli Calcio. È la persona che potrebbe far venire fuori tutto il mio potenziale. È stato così facile anche lasciare una società di serie A per poter venire ad Ascoli e sviluppare un progetto e una sfida molto importanti. Le prossime partite saranno fondamentali per delineare il proseguo del torneo. Abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, perché affronteremo una gara in più, quella con la Cremonese, vantaggio che avranno anche i grigiorossi, nostri diretti concorrenti per la salvezza. Cremonese, Perugia e Venezia saranno partite cruciali in quello che sarà per noi un nuovo campionato. Ho visto l’allenamento della squadra e ho trovato un gruppo che si sta applicando al massimo, in ogni singolo elemento. Ho trovato un mister giovanissimo che sa il fatto suo con idee professionali straordinarie. Penso sia l’uomo giusto per dare soddisfazione a questa società, a questo blasone ed a tutti i tifosi dell’Ascoli. Il primo obiettivo è gettare delle basi importanti e solidificarle. Vorrei che tutto l’ambiente condividesse questo nostro lavoro. Abbiamo bisogno dell’aiuto di ogni singola componente per realizzare il nostro progetto. È fondamentale compattarci tutti».

Un’immagine della nuova Tribuna Est Mazzone

Il patron Pulcinelli ha sottolineato poi l’importanza del cambio del DS in questo momento delicato:«Ho voluto il cambio proprio in questo momento in modo da affrontare nella maniera giusta il finale del torneo. Ci sono voluto arrivare con la formazione giusta, prendendomi le mie responsabilità, come ho sempre fatto sin dal primo momento in cui sono arrivato ad Ascoli. L’obiettivo primario è la salvezza e portare a casa i 15 punti di cui abbiamo bisogno, visto che nel calcio non c’è nulla di scontato».

Infine anche il vice presidente vicario Andrea Di Maso, è voluto intervenire per presentare il nuovo DS:«Siamo convinti che con Giuseppe Bifulco porteremo avanti i valori che abbiamo cercato trasmettere dall’arrivo della nuova società presieduta dal patron Massimo Pulcinelli, che sono quelli della lealtà, della trasparenza, dell’onestà e della professionalità».

Per quanto riguarda la squadra, prosegue la preparazione del gruppo al “Picchio Village” in vista della ripresa del torneo, prevista per mercoledì 17 giugno alle ore 18:30 come detto, con la Cremonese al “Del Duca”. La gara ha anche un interesse particolare, perché sarà la prima della ripartenza della serie B.

Intanto la società ha annunciato anche la Rescissione contrattuale con il calciatore Baissama Sankoh, al quale augura le migliori fortune personali e professionali.