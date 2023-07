Ascoli Calcio, presentato mister Viali: «Lavorerò molto con i giovani»

È stata anche firmata la convenzione per assegnare la concessione dello stadio alla società bianconera per dieci anni

ASCOLI – Comincia ufficialmente la nuova stagione dell’Ascoli Calcio. Questa mattina, infatti, nella sede bianconera di corso Vittorio Emanuele, è stato presentato il nuovo allenatore William Viali, che nello scorso campionato ha avuto il merito di salvare il Cosenza, in Serie B, al termine della doppia sfida playout contro il Brescia. A fare gli onori di casa al tecnico sono stati il sindaco Marco Fioravanti, il presidente Carlo Neri, il direttore sportivo Marco Valentini e il direttore generale Domenico Verdone. Il 48enne lombardo, con il Picchio, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, dunque per le prossime due stagioni.

L’emozione di William Viali

William Viali, che ad Ascoli è stato anche calciatore tanti anni fa, si è detto subito carico in vista della nuova avventura sotto le cento torri. «Conosco la piazza, perché ho un grandissimo ricordo di quando ero giocatore e del periodo vissuto qui, anche se ero piuttosto giovane. Posso già anticiparvi che in ritiro con noi verranno alcuni ragazzi della Primavera. Ho accettato il percorso tecnico della società, stiamo lavorando molto sui giovani under in questa prima fase di mercato. Ho sempre lavorato con tanti giovani, mi piace e dà grande soddisfazione, in un gruppo esperto portano anche quel pizzico di sana follia. La Serie B è molto complicata, gli obiettivi della società sono anche i miei. Sono un allenatore ambizioso e voglio che lo siano anche i miei calciatori. I giocatori esperti devono far crescere pure i giovani che abbiamo in rosa».

La convenzione decennale

Durante la conferenza di presentazione del nuovo mister, inoltre, è stata anche sottoscritta la convenzione decennale, valida fino al 30 giugno 2033, per la concessione dello stadio Del Duca all’Ascoli Calcio. A stipulare la convenzione sono stati il dirigente comunale Ugo Galanti e il presidente dell’Ascoli Carlo Neri. Presente anche il sindaco Marco Fioravanti. «Siamo felici della sottoscrizione di questa convenzione, che permetterà all’Ascoli Calcio di gestire lo stadio Cino e Lillo Del Duca per i prossimi 10 anni – ha spiegato il primo cittadino -. È superfluo ricordare il grande valore sociale, economico e turistico, oltre ovviamente a quello storico e sportivo, che riveste il nostro glorioso club bianconero. Questa convenzione suggella ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, la proficua, costante e sinergica collaborazione esistente tra l’amministrazione comunale e l’Ascoli Calcio: insieme, continueremo a lavorare negli interessi della città e del nostro amato Picchio. Doveroso un ringraziamento a tutto il club bianconero, a partire da patron Massimo Pulcinelli, nonché all’assessore allo sport Nico Stallone e al dirigente Ugo Galanti per aver lavorato, insieme agli uffici, alla stipula di questa convenzione».