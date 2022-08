Eccellenza, altro botto di mercato per l’Atletico Ascoli: ecco Francesco Esposito

ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli non si accontenta, rilancia e si assicura un altro pezzo da novanta. Francesco Esposito è un nuovo giocatore bianconero, è ufficiale.

Classe 1992, proveniente dalla Caronnese, Esposito è originario di Perugia. I numeri del suo curriculum parlano da soli: ben 350 presenze in Serie D e 38 reti con le maglie di Gualdo, Pontevecchio, Foligno, Matelica, Gravina, Vastese, Pineto (4 stagioni in Abruzzo per lui) e Caronnese. Nell’ultima stagione, divisa tra Pineto e Caronnese, ha raccolto 32 presenze e realizzato 2 gol.

Acquisto di spessore quindi per l’Atletico Ascoli, che dopo l’innesto di Matteo Minnozzi, aumenta ancora di più la fantasia e l’estro dell’organico guidato da mister Luigi Giandomenico. Diminuiscono però le speranze di ripescaggio in Serie D, ormai quasi nulle. Nonostante la domanda di ripescaggio presentata e la buona posizione in graduatoria dei piceni, gli organi competenti dovrebbero optare per ripescare al massimo una sola formazione dai vari gironi di Eccellenza. L’Atletico Ascoli si candida così a primeggiare nel massimo campionato regionale delle Marche, insieme principalmente a Maceratese e Jesina.