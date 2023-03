ASCOLI – L’Ascoli si illude, poi viene rimontato e incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Nell’anticipo della 29esima giornata del campionato di Serie B, i bianconeri cadono a Cagliari e il ko è di quelli pesanti: in Sardegna, infatti, finisce addirittura 4-1. E pensare che la squadra di Breda aveva chiuso il primo tempo in vantaggio, dopo aver disputato un’ottima frazione di gioco. Nella ripresa il crollo e per il Picchio, ora, la rincorsa ai playoff si fa davvero complicata. Anzi, forse c’è ancora da pensare alla salvezza.

Il match

Breda conferma il 4-3-1-2 con Leali tra i pali e la difesa formata da Donati, Botteghin, Simic e Giovane. Buchel a centrocampo con Collocolo e l’ex Caligara. Sulla trequarti Falzerano a sostegno delle punte Forte e Gondo. La prima occasione è per i sardi, al 10’, con il destro a giro di Mancosu che sfiora l’incrocio dei pali e termina fuori. Poco dopo bella parata di Leali su colpo di testa ravvicinato di Mancosu. Al 19’, però, l’Ascoli la sblocca: cross al bacio di Collocolo e Forte, in area piccola, si avventa sulla sfera e batte il portiere Radunovic. Il Cagliari accusa il colpo e ci riprova solo al 40’ con la conclusione di Mancosu che finisce a lato. Nella ripresa, però, i bianconeri sono irriconoscibili e il Cagliari ne approfitta. All’11’ Botteghin tocca Mancosu in area: l’arbitro, con l’aiuto del Var, concede il rigore. Dal dischetto, Lapadula si fa respingere il tiro da Leali, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto e realizza il pareggio. Cinque minuti dopo è Mancosu, con un tiro dal limite, a ribaltare il punteggio. Il Cagliari poi chiude i conti prima con Lapadula, autore di una doppietta, poi con Zappa. L’Ascoli resta così a 36 punti in classifica e tornerà in campo il 18 marzo, in casa, contro il Venezia.

Il programma

Il 29esimo turno del campionato di Serie B vivrà i suoi momenti clou tra sabato e domenica. Domani (sabato 11 marzo) andranno in scena ben sei partite alle 14. Si tratta di Venezia-Brescia, Parma-Sudtirol, Benevento-Como, Modena-Pisa, Cittadella-Palermo e Perugia-Reggina. Il big match, però, sarà quello delle 16.15 tra Bari e Frosinone, con il San Nicola che sogna in grande e sarà stracolmo per spingere i pugliesi a centrare la vittoria contro la capolista. Domenica, infine, due posticipi, entrambi con calcio d’inizio alle 16.15: Genoa-Ternana e Cosenza-Spal. Questa, intanto, la classifica di Serie B aggiornata dopo l’anticipo tra Cagliari e Ascoli, le quali hanno dunque una gara disputata in più rispetto a tutte le altre: Frosinone 61; Genoa 50; Bari 49; Sudtirol 47; Pisa, Reggina, Cagliari 42; Parma 40; Palermo 38; Ascoli, Ternana 36; Modena, Como 35; Cittadella 34; Perugia 30; Venezia 29; Spal, Benevento 28; Brescia 27; Cosenza 26.