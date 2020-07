Ascoli Calcio: con il Benevento una gara da non fallire, in palio c’è la salvezza

I bianconeri saranno impegnati stasera al “Del Duca” con la prima della classe, già promossa in A. Vietati passi falsi per non gettare via un’intera stagione

ASCOLI PICENO – È arrivato il momento delle sentenze definitive anche per l’Ascoli, che stasera affronterà al “Del Duca” alle ore 21 il Benevento di “Pippo” Inzaghi in quella che sarà l’ultima gara, a meno che non si scivoli nei Play-Out, della stagione.

La sconfitta di Pisa ha purtroppo riavvicinato i bianconeri alla zona calda, ad 1 solo punto dai Play-Out. L’ottimo cammino compiuto dalla squadra dall’arrivo di Dionigi che, lavorando silenziosamente, è riuscito a dare in pochissimo tempo la sua impronta alla squadra, ha permesso di scrollarsi di dosso molte concorrenti come Cosenza, Pescara e Perugia, anche se saranno pronte ad approfittare di un eventuale passo falso degli ascolani. Resta il fatto che l’Ascoli sarà padrone del suo destino.

C’è stata molta delusione da parte del mister per il risultato di Pisa. Queste infatti le parole di Dionigi nel dopo-gara: «Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo creato occasioni con Valentini, Ninkovic e Scamacca, forse non siamo stati lucidi come al solito ma abbiamo manovrato bene arrivando a cross o conclusione. Credo che il punto sarebbe stato più giusto e ci sarebbe servito tanto in chiave salvezza. Sappiamo che venerdì abbiamo una gara da non sbagliare e che il minimo episodio ci sta condannando. I risultati degli altri campi? Avevamo detto che ci sarebbe servita una vittoria, venerdì affronteremo la prima della classe, ma le nostre motivazioni sono superiori».

Ecco la classifica della parte bassa che vede, come detto, l’Ascoli virtualmente salva, a una lunghezza da Perugia e Pescara: Virtus Entella 48 punti, Venezia 47 punti, Ascoli 46, Pescara e Perugia 45, Cosenza 43, Juve Stabia e Trapani 43, mentre il Livorno, fanalino di coda con 21 punti, è già retrocesso matematicamente da qualche giornata il LegaPro.

Queste invece le gare in programma riguardanti le pericolanti: Chievo-Pescara, Cosenza-Juve Stabia, Trapani-Crotone, Venezia-Perugia e Virtus Entella-Cittadella. C’è ancora molta incertezza e tutto potrebbe ancora accadere.

Per quanto riguarda il vertice invece, dopo le promozioni matematiche di Benevento e Crotone, rimangono i Play-Off per assegnare la terza posizione utile per salire in Serie A. Al momento c’è una grande lotta tra le squadre di vertice per accaparrarsi le posizioni migliori nella griglia iniziale, anche se, come insegnano gli ultimi tornei, clamorose sorprese non mancheranno certamente.

Per dirigere Ascoli–Benevento, match valido per la 19^ e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, in programma stasera alle ore 21 al Del Duca, è stato designato l’arbitro Ivano Pezzuto di Lecce. Gli Assistenti sono Filippo Bercigli della sezione di Valdarno e Alessio Berti di quella di Prato. Quarto Ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo.

Infine, nel corso dell’assemblea di Lega Serie B, tenutasi ieri in videoconferenza, è stato stabilito che il prossimo campionato s.s. 2020/21 prenderà il via il 26 settembre e terminerà il 7 maggio 2021 per consentire lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Fra i criteri stabiliti dall’assemblea ci sono le soste nel periodo nazionali con conseguente incremento dei turni infrasettimanali.