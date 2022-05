ASCOLI – Una partita contro la Primavera per salutare i tifosi, che quest’anno hanno sognato una storica promozione in Serie A e sono stati sempre vicinissimi alla squadra. Così l’Ascoli Calcio chiuderà la stagione, giovedì pomeriggio, con l’amichevole che si disputerà allo stadio Del Duca alle 18 e sarà ad ingresso libero. Prevista un’ampia partecipazione di pubblico, appunto, per omaggiare con un lungo applauso la squadra di mister Sottil, che ha chiuso il campionato al sesto posto e che è stata eliminata ai playoff dal Benevento.

Una lunga cavalcata

Quella che si è conclusa, comunque, è stata una splendida stagione per il Picchio. La squadra, inizialmente, era partita per conquistare una salvezza in anticipo, con tranquillità. Invece, poi, cammin facendo, l’Ascoli è salito fino al sesto posto. Era da quasi vent’anni che la formazione bianconera non faceva vivere queste emozioni alla sua tifoseria. Tra le partite da ricordare, sicuramente, la trasferta vittoriosa di Parma, nel giorno di Pasquetta, ma anche quella di Cremona, che è valsa l’accesso aritmetico ai playoff. Tanti protagonisti, poi, meritano di essere celebrati: da mister Sottil, che con Ascoli ha avuto la possibilità di creare un legame davvero particolare, al capitano Dionisi. Ma tanti applausi li meritano anche Bellusci e Botteghin, una coppia di difensori centrali tra le più forti del campionato, così come i centrocampisti Buchel e Saric, che hanno preso per mano la squadra nei momenti più complicati. Senza dimenticare i vari Leali, decisivo in tante occasioni con le sue parate, Tsadjout (che si è speso sempre tanto per la squadra, pur realizzando pochi gol) e Bidaoui, un talento indiscutibile per la categoria.

La prossima stagione

Intanto, a pochi giorni dalla sconfitta rimediata contro il Benevento, è già iniziata la programmazione per la prossima stagione, che vedrà l’Ascoli disputare il ventiseiesimo campionato di Serie B nel corso della sua lunga storia ultracentenaria. Lunedì 4 luglio è fissato il raduno in città e, dopo i primi giorni di test e visite mediche ad Ascoli, il team bianconero partirà per il ritiro precampionato. Nella prima gara della nuova stagione, però, il Picchio dovrà fare a meno dell’attaccante Dionisi, che dopo l’espulsione rimediata contro il Benevento, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Playoff e playout

Nel frattempo, il campionato di Serie B prosegue, perché mancano all’appello ancora due verdetti: la terza promossa in A e l’ultima retrocessa in C. Per la promozione, domani (17 Maggio) cominceranno le semifinali playoff. Alle 20.30 è in programma Benevento-Pisa, mentre mercoledì alle 18 si giocherà l’altro match tra Brescia e Monza. Le sfide di ritorno, invece, sono in programma rispettivamente sabato alle 18 (Pisa-Benevento) e domenica sempre alle 18 (Monza-Brescia). Venerdì sera, invece, si giocherà il ritorno dei playout tra Cosenza e Vicenza. All’andata, la sfida è terminata 1-0 per il Vicenza. Al Cosenza servirà vincere, dunque, anche solo con un gol di scarto, per salvarsi e spedire i biancorossi in Serie C.