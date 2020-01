Arriva Macerata, la Nef Volley Osimo vuole rialzarsi

OSIMO – Il riscatto passa per la Paoloni Macerata. Lo sa bene la Nef Volley Osimo di coach Roberto Masciarelli che, dopo la caduta di Turi, vuole rialzarsi e riprendere la marcia in classifica.



Gli osimani sanno di affrontare una formazione in salute reduce da tre successi consecutivi e vogliosa di proseguire la propria striscia. A dare una mano alla compagine senzatesta ci sarà anche Daniel Bacca, fresco di esordio in Puglia e già pedina importante nello scacchiere di Masciarelli.

«Sarà una partita sicuramente interessante quindi ci teniamo ad ottenere il risultato. Abbiamo bisogno del calore e del supporto dei nostri tifosi, perchè questo è importante, quindi ci tengo ad invitarli tutti al PalaBellini per sostenerci in vista di questa sfida».

La sfida, in programma domani, sabato 18 gennaio, per le 17.30 al Palabellini di Osimo sarà diretta da Andrea Galtieri e Azzurra Marani.