Occasione sprecata per l’Anconitana, Visciano: «Chiedo scusa ai tifosi»

ANCONA- «Mi sento di chiedere scusa ai tifosi, dobbiamo solo ringraziarli per la carica che ci danno». Non cerca scusa capitan Ivan Visciano dopo la sconfitta dell’Anconitana con il Marina per 2-4 al Del Conero. Questa la sua analisi della gara:

«Siamo stati bravi ad andare in vantaggio ma disattenti nei calci piazzati. Non possiamo permetterci questi errori. Nella ripresa – continua Visciano – abbiamo creato anche abbastanza ma loro si sono chiusi bene e hanno trovato i gol. Per noi è una brutta sconfitta, dovevamo approfittare del pareggio dell’Atletico Gallo Colbordolo. L’ho detto ai miei compagni, abbiamo sprecato un’occasione».

Per i gol subiti gli errori della difesa, soprattutto centrale, sono stati evidenti: «Quando si fa male non è colpa solo delle difesa. Dovevamo tutti dare una mano in più. Non abbiamo fatto una bruttissima prestazione, non dobbiamo mollare. Primo posto? Da capitano ci credo» conclude Visciano.

