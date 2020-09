Anconitana, ufficiali gli arrivi di Simone Marino e Alex Buonaventura

ANCONA- Due colpi in entrata per l’Anconitana. Nel pomeriggio di ieri – 29 settembre – in concomitanza della ripresa degli allenamenti, il club biancorosso ha ufficializzato gli innesti dell’attaccante Alex Buonaventura (’86) e del centrocampista Simone Marino (’95). Entrambi hanno svolto regolarmente il primo allenamento con la squadra e sono pronti, a livello burocratico, a scendere in campo già domenica nel match casalingo con la Vigor Senigallia (ore 15 al Del Conero a porte chiuse).

Buonaventura, nato a Pordenone, ha già un passato nelle Marche con le maglie di Sangiustese e Civitanovese. Ha concluso l’ultima stagione a Foligno (D) ma le cose migliori le ha fatte vedere con il Rimini dove, tra il 2016 e il 2019 (tra Eccellenza, Serie D e Serie C) ha messo a segno 47 reti. Marino, playmaker all’occorrenza mezzala, lo scorso anno ha militato nel Badesse (Eccellenza toscana) dove insieme a Tito Marabese ha conquistato il salto di categoria in D. In passato ha ben figurato, sempre in Serie D, con Ghivizzano, Ciserano, Verbania, Gozzano e Chiavari.

Parlando di campo, la squadra lavorerà tutta la settimana al Dorico per preparare la sfida alla formazione guidata da Aldo Clementi reduce, domenica scorsa, dal successo interno per 2-0 sul Servigliano con reti di Pesaresi e Marini. L’Anconitana vuole lasciarsi alle spalle il KO di Marina dove, tra le pochissime note liete di giornata, c’è stato l’esordio del giovane Alessandro Loberti (’01) subentrato nella ripresa.