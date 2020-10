Anconitana, solo pari per i dorici di Lelli con il Valdichienti Ponte

ANCONA- In un Del Conero riaperto al pubblico (250 gli spettatori su 450 di capienza totale omologata per via delle norme in vigore), mosca bianca nel deserto che si aprirà da domani nel campionato di Eccellenza per via dello stop ordinato dal nuovo Dpcm almeno fino al 24/11, l’Anconitana di Marco Lelli non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro un ostico Valdichienti Ponte guidato da Luigi Giandomenico.

C’è poco da raccontare di una partita avara di occasioni, fatta eccezione per alcune disattenzioni della difesa di casa che potevano costare più volte il vantaggio ospite. Nella ripresa qualche flebile occasione per i dorici, portata soprattutto da Kerjota apparso il migliore dei suoi.

Da domani saranno in vigore le nuove norme che stoppano i campionati regionali dilettantistici fino al 24 novembre. Poi resta da capire quello che succederà ma il futuro non è sicuramente roseo. Per tanti motivi.

ANCONITANA-VALDICHIENTI PONTE 0-0

ANCONITANA (4-4-2): Marcantognini; Terranova, Zanon, Ibojo, Palladini; Marino, Magnanelli; Kerjota, Marabese, Loberti (Dal 42′ Buonaventura); Falconieri (Dal 34st Seck) All. Lelli

VALDICHIENTI PONTE (3-5-2): Tavoni; Armellini, Monserrat, Monaco; Piccinini, Emiliozzi, Borgese, Lattanzi, Stortini; Palmieri, Chornopyshuck (Dal 19st Boutlata) All. Giandomenico

Arbitro: Skura di Jesi

Note: ammoniti Piccinini, Falconieri, Lelli / Angoli 5-2 / Recuperi 1′ + 3′; Spettatori 250 circa