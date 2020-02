Anconitana, quasi sold out il settore ospiti a Castelfidardo

ANCONITANA- Castelfidardo – Anconitana, scontro al vertice del campionato di Eccellenza si avvicina. Sono 259 i biglietti per il settore ospiti del “Mancini” già staccati in prevendita a fronte di una capienza totale di 280 riservata alla tifoseria anconetana. Nella giornata di ieri l’ordinanza della Prefettura ha escluso ogni ampliamento della porzione d’impianto dedicato agli ospiti fissando sabato 15 febbraio alle 19 come termine ultimo all’acquisto degli stessi tagliandi. Gli anconetani che avessero già acquistato i biglietti di altri settori del Mancini, e volessero seguire la partita da quello riservato ai dorici, dovranno sostituire il tagliando in sede di prevendita.

La prevendita, che fino ad ora ha fatto registrare 454 biglietti venduti, proseguirà oggi dalle 15 alle 17 e sabato in doppio orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Domenica, con vendita riservata solo ai settori locali, botteghini aperti dalle 9 alle 12. Intanto i dorici primi della classe stanno lavorando agli ordini di Umberto Marino per preparare, nel migliore dei modi, la sfida ai fidardensi di Lauro. Un solo punto separa le squadre in classifica e per molti, la sfida del Mancini, rappresentata già il crocevia del campionato.