Anconitana, sfuma Natalini. Le attenzioni sono rivolte a centrocampo

L'ex difensore del Lanciano, sembrerebbe per motivi familiari, ha scelto l'Atletico Ascoli rinunciando al passaggio ai dorici. Continua il pressing ai centrocampisti Favo e Natalini. Rispunta Pupeschi per la difesa

ANCONA- Sembrava tutto definito e invece, alla fine, la trattativa si è arenata bruscamente. Alessio Natalini (’90) ha scelto l’Atletico Ascoli (società sempre di Eccellenza) rinunciando al passaggio all’Anconitana che appariva scontato fino a due giorni fa. Alla base della scelta dell’ex difensore del Lanciano ci sarebbero motivi prettamente familiari che l’hanno spinto a trovare collocazione calcistica ad Ascoli Piceno. Preso atto della situazione, la dirigenza biancorossa si è subito rimessa al lavoro per allestire la rosa in vista della stagione sportiva 2020-2021.

Vittorio Favo in azione (Foto Ballarini)

Mister Marco Lelli ha già parlato con il portiere classe ’96 Gianluca Marcantognini (per il quale manca solo la firma ma l’accordo è stato trovato su tutti i fronti) e, già in settimana, potrebbe avere notizie sul fronte mercato. Si trattano in maniera decisa i centrocampisti Vittorio Favo (’96) in uscita dal Chieti e Alessio Paladini (’99) nell’ultima stagione alla Sangiustese. Per il reparto difensivo, strappata la riconferma dell’argentino Cristian Trombetta, tutte le attenzioni sono rivolte a Niccolò Pupeschi (’91) di scena nel 2019-2020 a Matelica.

Per quel che concerne le riconferme, con gli accordi ormai in tasca di Trombetta (’86), Magnanelli (’93), Bartolini (’97) e Baciu (’02), la dirigenza dorica si appresta a definire le permanenze dei giovani Pierdomenico (’01) e Marzioni (’01). Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità anche sul fronte under.