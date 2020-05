Anconitana, Marconi: «Ci giocheremo tutte le nostre carte per la D»

ANCONA- L’Anconitana punta dritta sull’obiettivo serie D. La società dorica, per bocca del suo presidente Stefano Marconi intervenuto a Radio Tua, non lascerà nulla d’intentato per raggiungere il suo scopo: «Da parte nostra percorreremo tutte le strade lecite per raggiungere la serie D e, se dovessimo riuscire, non credo che daremo fastidio a qualcuno. In questo momento stiamo analizzando la nostra situazione sperando che gli venga data la giusta attenzione. Questo campionato non lo abbiamo perso perchè mancavano ancora sette giornate, non vorremmo essere penalizzati. Nessuno può dire di aver vinto, neanche il Castelfidardo. In ogni caso auguro a entrambe di fare la D, ma lo auguro soprattutto ai nostri tifosi biancorossi».

In attesa di capire se sarà Ermanno Pieroni le new entry a livello societario, Marconi ha confermato la volontà di collaborare con un luminare della giustizia sportiva in questa fase di grande incertezza: «Pieroni in questo momento è un tesserato dell’Arezzo (società in cui ricopre il ruolo di direttore generale ndr). Ha detto di essere interessato ad incontrarmi ma di farlo nei tempi giusti. Il suo eventuale arrivo dovrebbe essere visto in modo positivo perchè per lui parla la storia. Entrambi riconosciamo la leadership dell’altro, questo elemento può essere determinante. Quello che posso confermare è che ci rivolgeremo ad un esperto di giustizia sportiva che ufficializzeremo non appena avrà accettato l’incarico. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte per raggiungere la serie D».

La chiusura sui lavori al Dorico che sono ripartiti giovedì scorso: «Mi sono sentito con l’assessore Andrea Guidotti e la speranza è che l’impianto possa essere ultimato per il mese di settembre. Ci sarà naturalmente il bando per la gestione a cui l’Anconitana parteciperà con grande vigore. Riteniamo il Dorico un elemento centrale per il nostro futuro, insieme alla partecipazione alla serie D 2020-2021».