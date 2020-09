Anconitana tra mercato e amichevoli, al Bernacchia passa l’Osimo Stazione

I dorici cedono nel secondo tempo (con tantissimi giovani) ai ferrai che si impongono 3-2. Di Falconieri e Kerjota le reti ospiti. Dal mercato sono in arrivo Fatati e Di Federico (in prova) mentre piacciono Sbaffo e Antonini

OSIMO STAZIONE- Con un occhio al mercato, dove il direttore sportivo Alvaro Arcipreti e il consulente Ermanno Pieroni sono impegnati in questi giorni, e uno al campo, con l’amichevole esterna disputata contro l’Osimo Stazione Conero Dribbling, l’Anconitana prosegue il suo programma di preparazione in vista del prossimo campionato d’Eccellenza.

Nel test di ieri, 2 settembre, disputato al Bernacchia nella tana degli osimani di Gianluca Fenucci (Promozione), la truppa guidata da mister Lelli ha perso 3-2 soccombendo soprattutto nella ripresa quando è stata schierata, di fatto, la formazione Juniores. Nella prima frazione i dorici hanno chiuso avanti per 1-2 grazie alle reti di Falconieri e Kerjota, prima del gol locale griffato da Esposito. Al rientro dagli spogliatoi, come detto, fuori tutti i titolari biancorossi e dentro i baby che hanno ceduto il passo ai padroni di casa protagonisti con la doppietta di Staffolani per il definitivo 3-2.

Intanto, sul mercato, si infittiscono due piste. La prima è quella legata al playmaker romano del Latina (D) Alessio Fatati (’89) che nel suo curriculum vanta tante esperienze in quarta serie con Pro Vasto, Guidonia, Pomezia (con cui ha disputato anche un campionato di C2), Monterotondo, Trastevere e Albalonga. La seconda riguarda invece l’attaccante nato a Grottaglie Ivan di Federico (’96) che sarà in prova e cercherà di convincere lo staff tecnico biancorosso a tesserarlo. Di Federico è già stato nelle Marche con le maglie di Castelfidardo e Fermana, entrambe in Serie D.

Ieri, nel corso della puntata di Punto biancorosso su Radio Tua, Ermanno Pieroni ha confermato anche l’interesse per due calciatori provenienti dalla Lega Pro. Si tratta di Alessandro Sbaffo (’90), centrocampista di Porto Recanati con tantissima Serie B e C alle spalle comprese due presenze in Serie A con la maglia del Chievo Verona, e Matiàs Antonini (’98), difensore brasiliano di 191cm reduce da un’esperienza con il Gremio ma nell’orbita di Cagliari e Inter. Le situazioni sono complicate ma la dirigenza dorica con l’occhio sempre attento del presidente Stefano Marconi non ha gettato la spugna a riguardo.