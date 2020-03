Anconitana, Marconi jr: «Navighiamo giorno per giorno. Difficile fare previsioni»

ANCONA- «Leggendo i giornali ho appreso che da parte del presidente della LND Sibilia c’è la volontà di far ripartire i campionati. Se questa sarà la decisione l’Anconitana si adeguerà».

Così il copresidente dorico Andrea Marconi nel suo intervento a “Punto biancorosso”. Poi alcune specifiche: «Se si dovesse riprendere la speranza è quella di poter fare un minimo di preparazione e di avere un calendario idoneo. Qualsiasi risultato sportivo che ne verrà fuori sarà comunque figlio di questa situazione».

Marconi jr ha poi parlato della possibile ripresa, individuata presumibilmente a maggio dai vertici federali: «Difficile prevedere cosa succederà, anche per le date è complicato parlarne in questo momento. Non possiamo far altro che rispettare le disposizioni e stare a casa. Tutte le squadre, se si dovesse ripartire, saranno penalizzate da un punto di vista della condizione atletica poi bisognerà vedere chi ne uscirà meglio».