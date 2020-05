Anconitana, Marconi jr: «Cercheremo di imporci subito, anche in serie D»

ANCONA- Tra le speranze di disputare la prossima serie D e la voglia di raggiungere il prima possibile il professionismo. Il copresidente dell’Anconitana Andrea Marconi fotografa attualità e futuro confermando le volontà della società biancorossa: «Le possibili riforme non cambiano il nostro obiettivo. Cercheremo ogni strada possibile per disputare la prossima serie D. Nuove entrate in società? Sicuramente avremo bisogno di una figura che ci permetta di fare il salto di qualità, indipendentemente da Ermanno Pieroni. Speriamo anche di avere il Dorico a disposizione ma le tempistiche non dipendono da noi»

Inoltre, qualora dovesse arrivare la D, i dorici vorrebbero provare subito a vincere il campionato. Lo conferma lo stesso dirigente biancorosso: «Proveremo ad allestire una formazione in grado di imporsi subito, punteremo a salire subito di categoria. Molte squadre avranno problemi economici per i prossimi due anni per via di questa situazione, noi alle nostre spalle abbiamo la fortuna di avere una proprietà solida».

Intanto, riguardante la proposta di defiscalizzazione delle sponsorizzazioni sportive, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha risposto al sindaco Valeria Mancinelli (la proposta è partita proprio dal capoluogo marchigiano ndr) garantendo la piena consapevolezza dell’utilità dello strumento. Sarà lo stesso Malagò a farsi carico di svilupparlo nelle sedi opportune per il futuro dello sport italiano.