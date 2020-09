Anconitana, Marconi: «Arcipreti e Pieroni sanno che dobbiamo vincere il campionato»

ANCONA- Il giorno dopo la contestazione dei tifosi della Curva Nord, attraverso un comunicato e l’affissione di tre striscioni (alla Rays, al Dorico e sull’Asse attrezzato) la risposta dell’Anconitana è arrivata attraverso le frequenze di Radio Tua con le parole del presidente Stefano Marconi:

«Il direttore sportivo Alvaro Arcipreti e il consulente Ermanno Pieroni sanno quello che voglio e sanno che dobbiamo vincere il campionato. Io ho il dovere di dare rassicurazioni a questi tifosi, mi sono affidato a persone esperte di questo settore come mi è stato chiesto. Ho tutto il diritto di aspettarmi una campagna acquisti migliore di quella che potevo garantire io ma qualcosa non ha funzionato. Sulla sostanza della contestazione sono d’accordo perchè abbiamo aspettative molto elevate. La forma si commenta da sola, la Rays è casa mia. Tutti hanno diritto di contestare ma questa società non ha mai fatto promesse da marinaio».

Poi il presidente ha voluto fare una specifica: «Voglio render noto che abbiamo stanziato 600.000 euro per disputare il campionato di Eccellenza. È difficile cercare di prendere giocatori di Lega Pro e portarli giù di due categorie, e il problema non sono i soldi. Anche la comunicazione è importante, non si può dire che un giocatore è stato preso se così non è. I calciatori si annunciano solo quando c’è il tesseramento». E qui il riferimento è alla vicenda di Michele Boldrini. Il trequartista perugino classe ’85 era stato annunciato dal direttore sportivo Arcipreti ma poi lo stesso giocatore ha negato la firma prendendosi ulteriore tempo (su di lui c’è molto forte l’interessamento dell’Ellera, società di Eccellenza umbra).

Intanto, sponda mercato, Arcipreti ha parlato di tre innesti entro sabato. Si tratta di un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Sabato sarà anche la data dell’amichevole tra Osimana e Anconitana che si disputerà al Diana alle 16.30 a porte chiuse. Porte chiuse che saranno lo scenario anche della prima giornata di campionato dove Marina e Anconitana hanno raggiunto l’accordo per giocare sabato 26 settembre alle 14.30 al Bianchelli di Senigallia.