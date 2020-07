Anconitana, è il giorno delle ufficialità di Marcantognini e Natalini

Arriveranno oggi le ufficialità dei primi due innesti in casa dorica in vista della prossima stagione. Si tratta del portiere ex Recanatese e del difensore centrale abruzzese negli ultimi tre anni al Lanciano

ANCONA- Primi movimenti di mercato in casa Anconitana. In vista della prossima stagione dove, salvo miracoli dell’ultima ora, i dorici saranno di scena in Eccellenza il direttore sportivo Alvaro Arcipreti ha messo a segno due colpi proprio nel weekend.

Attendendo le ufficialità (previste probabilmente nel pomeriggio di oggi), mister Marco Lelli si prepara ad accogliere in biancorosso il portiere Gianluca Marcantognini (’96) e il difensore centrale Alessio Natalini (’90).

Marcantognini, nell’ultima stagione alla Recanatese (D), è cresciuto calcisticamente nell’Alma Juventus Fano (la squadra della sua città) fino a far parte della rosa della prima squadra per tre stagioni di D. Nel 2016-2017 è stato prelevato dal Matelica (D), prima delle esperienze al Catanzaro e alla Fermana in Lega Pro. Arriverà ad Ancona e sostituirà il partente Andrea Battistini (’00).

Alessio Natalini, le ultime tre stagioni al Lanciano

Natalini, abruzzese di nascita, nelle ultime tre stagioni è stato protagonista della risalita del Lanciano dalla Prima categoria all’Eccellenza. Difensore centrale dal vizio del gol, in passato ha indossato anche i colori della Maceratese (D), Sambenedettese (Ecc.), Virtus Cupello (Ecc.), Montenero (Ecc.), Renato Curi Angolana (D), Olympia Agnonese (D), Vastese (Ecc.) e Sangiustese (Ecc.).