Anconitana, sono giorni cruciali per l’obiettivo serie D

ANCONA- Sono giorni cruciali per l’Anconitana, legati soprattutto all’ammissione nella prossima serie D 2020-2021. I dorici sono in attesa del consiglio federale dell’8 giugno che determinerà le linee guida da seguire per promozioni e retrocessioni che poi, dalla Lega Nazionale Dilettanti, saranno applicate nei vari campionati di competenza.

Dal precedente consiglio, la Lnd ha chiesto per ogni girone di serie D la promozione della prime classificate in Lega Pro e la retrocessione delle ultime quattro in Eccellenza. Di conseguenza dall’Eccellenza saliranno trentasei formazioni individuate tra le prime classificate di tutti i gironi (nel caso marchigiano il Castelfidardo ndr) e sei/otto seconde classificate.

Quali saranno i criteri per l’ammissione delle seconde, dove figura anche l’Anconitana del presidente Stefano Marconi? Sarà lo stesso consiglio federale a stabilirlo e, in ogni caso, si cercherà di privilegiare il merito sportivo. Proprio a questo proposito ci saranno degli appositi parametri che dovranno essere seguiti. I dorici sperano e non lo hanno mai nascosto in questi mesi. Dalla loro ci sono evidenti elementi oggettivi da far pesare come l’essere capoluogo di regione, giocare in uno stadio come il Del Conero che ha visto anche la serie A e una tifoseria importante e numerosa come quella biancorossa.

Per quel che concerne il settore giovanile, l’Anconitana Academy, il presidente Massimo Bugari ha dichiarato che il vivaio convoglierà a tutti gli effetti sotto la denominazione Anconitana. Un punto molto importante considerando anche gli sviluppi del Dorico i cui lavori termineranno per il primo settembre. Il bando di gestione, a cui l’Anconitana parteciperà con grande vigore, sarà pubblicato in questo mese.