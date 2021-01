Anconitana: si dimette il direttore sportivo Alvaro Arcipreti

ANCONA- Alvaro Arcipreti non è più il direttore sportivo dell’Anconitana. Il dirigente di Umbertide, arrivato in estate su consiglio del consulente esterno Ermanno Pieroni, ha rassegnato nel pomeriggio le sue dimissioni dal ruolo occupato fino ad oggi nell’organigramma biancorosso. Questo il comunicato reso noto dalla società dorica del presidente Stefano Marconi:

«L’ US Anconitana comunica di aver ricevuto nella giornata odierna le dimissioni del Direttore Sportivo Alvaro Arcipreti. Fondamentale nella decisione lo stato di totale incertezza per la prosecuzione dell’attività e l’impossibilità logistica, abitando in Umbria, di poter proseguire il proprio lavoro in modo adeguato e corretto in una Società blasonata come quella Dorica. Il dimissionario Arcipreti ringrazia il Presidente Stefano Marconi per l’opportunità concessagli e l’amico Ermanno Pieroni che si è speso in modo totale affinché potesse avere questo ruolo in una piazza prestigiosa come Ancona».