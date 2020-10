Anconitana, Del Conero aperto al pubblico per la sfida con il Valdichienti Ponte

Per la sfida di domenica nell'impianto di Passo Varano la società biancorossa potrà usufruire di 450 spettatori da posizionare in tribuna coperta e nei distinti sud-est. Attiva oggi e domani la prevendita

ANCONA- Il Del Conero di Ancona riaprirà al pubblico. Lo farà già dalla partita di domenica Anconitana-Valdichienti Ponte in programma alle ore 15.00 in ottemperanza alle nuove norme che consentono l’utilizzo di una capienza del 15% del totale omologato. Pertanto la società dorica potrà accogliere fino a 450 spettatori (calcolati su un totale di 3000 tra tribuna coperta e distinti sud-est) rispettando tutte le norme di distanziamento e areazione previste dal protocollo anti-Coronavirus. Il biglietto di tribuna coperta sarà disponibile al costo di 10 euro mentre la tribuna vip centrale costerà 15 euro. Per gli Under 14, che dovranno essere accompagnati da un maggiorenne, saranno messi in vendita solo 30 biglietti (5 euro ciascuno) mentre per gli invalidi con invalidità superiore al 74% è confermato l’ingresso gratuito.

Sia chi deve acquistare il biglietto (intero o ridotto) sia chi deve prenotare quello omaggio è tenuto a recarsi nei punti di prevendita oggi e domani. Nello specifico si tratta del botteghino della tribuna stadio del Conero (16.00 alle 18.00) o la segreteria dello Stadio Dorico in Via Damiano Chiesa (16.00 – 20.00). Domenica i cancelli dell’impianto di Passo Varano saranno aperti dalle ore 14.00 per favorire le procedure d’afflusso.

Per quel che concerne i vecchi abbonati, l’Anconitana ha confermato la possibilità di recuperare le tre partite annullate lo scorso campionato per via del Covid con tre della stagione attuale 2020-2021 da scegliere liberamente tra campionato e Coppa Italia. Il biglietto omaggio, in questo caso, sarà nominale e rilasciato all’intestatario del vecchio abbonamento. Per quanto riguarda la sfida con il Valdichienti Ponte, alla tifoseria di casa saranno destinati 420 biglietti mentre 30 tagliandi saranno riservati agli ospiti.