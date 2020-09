Anconitana, Lelli: «Non voglio quest’approccio. Il Marina correva, noi no»

MARINA- E’ apparso visibilmente amareggiato il tecnico dell’Anconitana Marco Lelli al termine della gara persa 1-0 sul campo del Marina. Il mister biancorosso non ha perso tempo nella ricerca di alibi, addebitandosi tutte le colpe dell’inaspettato scivolone: «Non siamo riusciti ad adeguarci a quello che la gara richiedeva. L’approccio non mi è piaciuto, ho visto una squadra davvero troppo leziosa, e queste cose si pagano. Avevo chiesto un’altra mentalità, c’era bisogno di rimboccarsi le maniche e lottare. Il Marina ha corso, noi no. Sulla palla siamo arrivati sempre per secondi e così non puoi vincere. Non posso far altro che fare mea culpa».

Niente scusanti, e tanto bisogno di lavorare: «Se inizio a recriminare sui pali e sulla sfortuna non ne vengo più fuori. Abbiamo sbagliato tutto e dobbiamo prenderci le nostre colpe. Il mercato? A chi non piacerebbe avere una varietà ampia di giocatori ma chi è sceso in campo aveva tutte le carte in regola per fare la sua partita. A caldo è meglio non dir niente ma alla ripresa (fissata per domani alle 15 al Dorico) cercheremo di capire bene le motivazioni della sconfitta, anche se credo già di saperle». Domenica, alle 15 al Del Conero (sempre a porte chiuse) arriverà la Vigor Senigallia.

LE ALTRE PARTITE

Archiviato lo 0-0 dell’anticipo del sabato tra Porto d’Ascoli e Valdichienti, si è giocata ieri pomeriggio tutta la restante parte della prima giornata del campionato di Eccellenza. Sorride subito la Vigor Senigallia di Aldo Clementi vittoriosa 2-0 con il Servigliano grazie a Pesaresi e Marini. Blitz, invece, della Sangiustese che sbanca 0-1 la tana dell’Urbino esultando con una rete allo scadere di Pignotti. Non vanno oltre il pari (1-1) Jesina e Fabriano Cerreto con Marengo ad aprire per gli ospiti e Gabrielloni (su rigore) a fissare il pareggio leoncello. Tutto facile per la Biagio Nazzaro Chiaravalle che si impone con un rotondo 3-1 sull’Atletico Gallo Colbordolo. Agli ospiti non basta il momentaneo pareggio di Muratori per evitare di cadere sotto i colpi di Marini, Pieralisi e Gallotti. Bene anche l’Urbania capace di superare 2-1 il sempre ostico Atletico Ascoli con i guizzi di Fraternali. Per gli ascolani il parziale 0-1 era stato realizzato da Filiaggi. Di misura (1-0) l’Azzurra Colli sul Grottammare, decisivo Stipa. Chiude l’1-1 tra Fossombrone e Montefano con Paradisi e Mastronunzio (rigore) a finire sul tabellino dei marcatori.