Mansour carica l’Anconitana: «Adesso dobbiamo trovare continuità»

ANCONA- L’ultimo successo in casa del Porto d’Ascoli (1-2 con doppietta di Alex Ambrosini) ha permesso all’Anconitana di mantenere il primo posto tenendosi alle spalle Castelfidardo, Atletico Gallo Colbordolo e Montefano tutte vittoriose nei rispettivi incontri. I dorici di Umberto Marino hanno mostrato il giusto carattere su un campo difficile, trovando una vittoria molto preziosa per l’obiettivo serie D. A raccontare il morale dello spogliatoio biancorosso è l’esterno italo-marocchino Mohamed Mansour:

«Abbiamo vinto su un campo difficile dove non so quante squadre riusciranno a vincere. Si è visto il nostro carattere nei momenti di difficoltà. Tre punti che hanno dato tanto morale. Adesso però dobbiamo continuare su questa strada, soprattutto se vogliamo dare continuità. Domenica arriverà al Del Conero l’Atletico Alma e noi queste partite non dobbiamo più sbagliarle. Vogliamo vincere e giocare nel miglior modo possibile».

Fatta eccezione per la sfida interna con l’Atletico Azzurra Colli, dove era squalificato, Mansour è stato sempre impiegato in questa stagione: «Sto bene, voglio dare il mio contributo fino alla fine. Tutti vogliamo centrare l’obiettivo serie D».